In Turchia la stampa ha iniziato una forte campagna contro l'ex-portiere del Liverpool e oggi al Besiktas, Loris Karius sottolineando come, a causa della rottura con la fidanzata Sophia Thomalla, si stia allenando con meno professionalità e si stia lanciando in feste e serate.



Nulla di tutto ciò, perché a smentire ci ha pensato proprio la bella Sophia attraverso il suo profilo instagram in cui, postando una foto insieme a Karius ha ribadito: "Combino casini da 15 anni e ho già letto e vissuto molto. Articoli ridicoli solo la quotidianità, ma perché inventarsi le cose di sana pianta? Altro che serate fuori! A me sì che piacerebbe fare qualche festa con lui".



E noi vi mostriamo la foto in questione e altre della super-sexy Sophia nella nostra gallery.