Prima la Ferragni, poi Uomini e Donne da cui è partita la sua scalata social e oggi per Sophie Codegoni sta pe iniziare una nuova avventura televisiva. La bella modella e influencer che in passato ha avuto una liason anche con Nicolò Zaniolo, sarà una delle protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip.



SONO SINGLE - Oggi però Sophie è single al 100% come da lei ribadito ai canali social del programma: "Sono famosa perché ho fatto la tronista a Uomini e Donne e da lì è partito il mio percorso sui social. In questo momento sono super single, felicemente. Ma sono sempre aperta all'amore. Non sono romantica ma innamorata dell'amore. Se dovesse arrivare l'accoglierei a braccia aperte".



