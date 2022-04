Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la coppia della sesta edizione del Grande Fratello Vip, sono andati in viaggio in Turchia: una fuga romantica a Istanbul che però ha riservato alcune sorprese. In aeroporto, la Codegoni è stata fermata ben 27 volte dalla polizia. Il motivo? La diretta interessata ha spiegato: “Mi hanno fermata 27 volte perché non mi hanno riconosciuta sui documenti. Sia all’andata che al ritorno, ma ero più piccola in quella foto”.



L'ex fiamma di Zaniolo e Fabrizio Corona adesso sta con Basciano che, ironia della sorte, ha un figlio di nome Nicolò.



