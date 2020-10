Americana, classe 1998, Sophie Mudd è una delle modelle con maggiore successo su internet. Su Instagram, in particolare, Sophie ha un seguito di 1,9 milioni di followers. Misure da urlo (165 cm di altezza, 58 di peso, 99 di busto, 64 in vita e 91 ai fianchi), la modella è stata più volte paragonata alla top Emily Ratajkovski, della quale spera di ripercorrere la carriera (Emily, classe 1991, vanta qualcosa come 26,8 milioni di followers su Instagram. La bellissima Sophie, amica della famiglia Hilton e di Paris, ha sette anni in meno e ha tutte le carte in regola per arrivare agli stessi livelli!



