È una carriera in rapidissima ascesa quella di Sophie Mudd, modella, attrice e star dei social dove vanta quasi 2 milioni di follower. Classe 1998 è giovanissima, ma sta riscuotendo un successo straordinario per un fisico che non passa inosservato.



Molto amica della famiglia Hilton e di Paris in particolare è stata ribattezzata dalla rivista FHM la nuova Emily Ratajkovski (nota supporter di Juve e Roma) e non a caso ha postato più volte foto vestita dai bikini del brand fondato dalla modella americana. Ecco le sue foto nella nostra gallery.