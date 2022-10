Da Marco Rossi a Robin Gosens, passando per Spinazzola, Criscito, Conti & co. È lunga, molto lunga, la lista degli esterni che Gian Piero Gasperini è riuscito a far rendere al massimo, le ali con cui le sue squadre, dal Genoa all'Atalanta, sono riuscite a volare e centrare risultati spesso inattesi. L'ultimo nome da inserire in questo elenco è quello di Brandon Soppy, arrivato a fine agosto a Bergamo e protagonista di quattro assist nelle prime sette partite giocate con la maglia nerazzurra.



COLPO A SORPRESA - Un colpo a sorpresa, che l'Atalanta è riuscita a piazzare nel giro di pochi giorni: nove milioni di euro più uno di bonus il prezzo per convincere l'Udinese a lasciar partire il classe 2002, che in appena un anno in Friuli è riuscito a quintuplicare il suo valore di mercato. Legatissimo al suo ex compagno di squadra Destiny Udogie, Soppy sembrava destinato a restare a Udine in un'estate in cui la famiglia Pozzo aveva già ceduto Molina all'Atletico Madrid e lo stesso Udogie (che rimarrà in prestito per questa stagione) al Tottenham. Il blitz della Dea ha però cambiato i piani, anche dello stesso giocatore, rimasto sorpreso da questa offerta. Di fronte alla proposta arrivatagli, non ha però potuto dire no, per la sua gioia e per quella di Gasperini.