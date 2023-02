Roberto Soriano in lacrime a Sky ricordando Sinisa Mihajlovic a due giorni di distanza dal compleanno pic.twitter.com/tTvj0qe4LH — Spazio Bologna (@BolognaSpazio) February 18, 2023

Dopo, un momento molto toccante ha visto come protagonista, tornato al gol in Serie A dopo 65 partite.Ai microfoni di Sky Sport durante l’intervista è arrivata una considerazione dallo studio che ha commosso. "Il 20 febbraio Mihajlovic compie gli anni, avete fatto tanto cammino insieme".Poi, riesce a gestire l'emozione forte e risponde: "Voglio pensare che questo gol sia arrivato anche grazie a Sinisa, mi piace pensare sia stato lui a farmi segnare in questo stadio dove abbiamo passato dei momenti belli".