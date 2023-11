Il centrocampista Roberto Soriano, ex Bologna e Sampdoria, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ora sono in Germania dopo una pulizia che ho fatto al ginocchio destro per stare definitivamente bene, presto mi rivedrete in campo al 100%. Dopo l'uscita dal Bologna ho avuto diverse proposte, ma non ho voluto prendere in giro nessuno. La Sampdoria? Può essere, ma anche da Arabia e Turchia. Però non stavo ancora bene e ho preferito mettermi a posto piuttosto che prendere un contratto e vivere più a guardare che a giocare. Non ho voluto prendere in giro chi voleva credere in me: chi mi prenderà sa che a 32 anni sto bene e ho molto da dare per diversi anni ancora".



"Un ritorno a Bologna? Ho sempre detto che sarei stato disposto a ridurmi l'ingaggio, ma non ho mai ricevuto una proposta dal club. Magari dopo quattro anni e mezzo bellissimi, e che mi sento fortunato ad aver vissuto anche da capitano, mi sarebbe piaciuto poter valutare qualcosa. Oh, sia chiaro: non è un tema sul quale polemizzare. E non polemizzo proprio: così va il calcio, lo so benissimo".