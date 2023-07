Sorpasso, probabilmente decisivo, dell’Atalanta sul Torino per Rodrigo Becao. Il difensore è infatti in uscita dall’Udinese visto che non rinnova il contratto in scadenza tra un anno. C’era stata una trattativa con il Fenerbahce che però alla fine non era andata a buon fine. E la Dea ora è in trattativa avanzata per portarlo a Bergamo. Sky assicura che l'agente sarà presto a Udine per trattare l'uscita del suo assistito.