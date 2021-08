Patrick Cutrone può ripartire, ancora una volta, dall'Italia. Tornato in Premier League dopo l'esperienza in prestito al Valencia, con cui ha collezionato solo 7 presenze, l'ex attaccante del Milan lascerà nuovamente il Wolverhampton. Vicino, infatti, il passaggio all'Empoli, che in attesa di sbloccare l'operazione Pinamonti ha deciso di puntare sull'attaccante dell'Under 21.



LA FORMULA - Atteso in Italia nelle prossime ore per visite mediche e firma, Cutrone sbarca in Toscana in prestito. Dopo un annata tra Fiorentina e Valencia, dunque, ecco una nuova esperienza per il nativo di Como, pronto a tornare in Serie A. Gli azzurri, dunque, battono a sorpresa la concorrenza di Sampdoria e Crotone.