Daniele De Rossi rivede l'azzurro. Sì, Daniele De Rossi rivede l'Italia. Il centrocampista del Boca Juniors, infatti, è finito nel mirino di Roberto Mancini: il commissario tecnico dell'Italia sta pensando al numero 16 degli Xeneizes per la sfida contro la Grecia, in programma il prossimo 12 ottobre in quello che è stato il suo stadio, la sua casa, il suo giardino: l'Olimpico di Roma.



L'ULTIMA VOLTA - L'ultima volta che si è visto DDR in azzurro c'era un San Siro che fischiava, un Buffon in lacrime, un Ventura contestato e un Mondiale da salutare, con la Svezia in festa sul prato verde di Milano. Non scese in campo l'allora capitano della Roma, che si rese protagonista anche di un battibecco con lo staff di Ventura: chiamato per scaldarsi, De Rossi fece capire che forse era meglio far entrare un giocatore come Lorenzo Insigne, seduto al suo fianco. Ora, però, il clima sarà diverso.



CHE NUMERI! - Secondo giocatore in attività per presenze in azzurro, alle spalle di Buffon e davanti a Chiellini, ha vestito la maglia dell'Italia per 117 volte, realizzando 21 gol, il migliore tra i calciatori indossano ancora gli scarpini. Mancini ci sta seriamente pensando, anche se c'è l'incognita infortunio: al momento De Rossi è ai box per un leggero fastidio muscolare, che gli ha costretto a saltare la trasferta di Almagro contro il San Lorenzo. Non c'è lesione, però, e potrebbe recuperare in tempo. Con Mancini che spera di contare sul 16 Azul y Oro, che ritroverebbe il suo Olimpico. in una sfida che può regalare la qualificazione a Euro2020, cancellando, in parte, l'amarezza per il Mondiale svanito in una fredda notte di San Siro.