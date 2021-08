Sorpresa a Milanello, ad assistere all'allenamento della squadra di Pioli c'è l'ex difensore rossonero Alessandro Nesta. Lo rende noto il Milan nel report:



Ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso, squadra a Milanello per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per iniziare la sessione odierna. Un gradito ospite quest'oggi: Alessandro Nesta. L'ex difensore rossonero ha osservato tutto la seduta insieme al Direttore Sportivo Frederic Massara.



IL REPORT

Dopo aver svolto l'attivazione muscolare in palestra, il gruppo ha proseguito il riscaldamento con una serie di esercizi fisici a terra e poi attraverso una serie di esercitazioni con il pallone tra i coni e gli ostacoli bassi. Poi spazio ad alcuni lavori sul possesso precedenti a delle esercitazioni sulla finalizzazione, prima di concludere con la consueta partitella su campo ridotto.