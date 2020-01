Il Milan piomba su Matteo Politano. Dopo i tentativi di Fiorentina e Napoli, non andati a buon fine, l'attaccante dell'Inter è finito nel mirino dei cugini, alla ricerca di un esterno duttile.



Nella giornata di mercoledì Davide Lippi e Luca Pennacchi, gli agenti del classe '93, hanno incontrato a casa Milan le alte sfere rossonere, Boban, Maldini e Massara. Colloquio positivo, in quanto, secondo quanto riferito da Sky Sport, Politano ha dato l'ok ad un eventuale trasferimento al Milan, trovando anche un accordo sull'ingaggio. Resta ora da trattare con l'Inter per trovare un'intesa su formula e cifre dell'operazione.



Poco utilizzato da Conte, Politano cerca un'occasione per rilanciarsi, anche in vista dell'Europeo. Nel Milan di Pioli diverrebbe un'alternativa utile e polivalente, abile su entrambe le fasce d'attacco. Il suo arrivo in rossonero è comunque legato a una cessione, che potrebbe essere quella di Borini, sempre più vicino al Verona.