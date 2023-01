L'ingaggio da un miliardo di euro in sette anni che percepirà Cristiano Ronaldo all'Al Nassr potrebbe far pensare che CR7 sia il calciatore più ricco del mondo. Ma non è così, perché nel mondo c'è un calciatore ancora più ricco! Stiamo parlando di Faiq Bolkiah, ala sinistra 24enne che gioca nel Chonburi FC in Thailandia. Il suo patrimonio personale è stimato in circa 20 milardi di euro. Le doti calcistiche però non c'entrano: Bolkiah è il nipote del Sultano del Brunei. Dopo un trascorso nelle giovanili di alcuni club in Inghilterra (Southampton, Chelsea, Leicester City), Faiq ha giocato anche in Portogallo con il Maritimo. La sua carriera poi è proseguita in Thailandia dove gioca attualmente.