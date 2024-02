Sorrentino applaude Belotti: 'Perfetto per Italiano. A Roma non andava d'accordo con l'allenatore'

Stefano Sorrentino ha condiviso per un po' lo spogliatoio con Andrea Belotti ai tempi del Palermo, quando più che un gallo era forse un pulcino. E ai microfoni di Radio Bruno ha voluto elogiare il ragazzo, in gol alla prima da titolare alla Fiorentina, parlando anche di cosa non abbia funzionato nella sua avventura a Roma, dove però a fine stagione farà ritorno: "Non avevo dubbi che Belotti iniziasse così. Ora sta a lui, ma credo sia l'attaccante perfetto per Italiano. Potrebbe essere la ciliegina sulla torta per la Fiorentina. Io credo si sia fatto trasportare dall'entusiasmo di Firenze. a Roma non ha reso quanto ci si aspettava, ma non sembra che avesse un buon rapporto con l’allenatore e con l’ambiente. Lo vedo sorridente e spero possa tornare quel Belotti che tutti abbiamo conosciuto. Bologna-Fiorentina? Per me è una gara totalmente alla pari, e mi aspetto una sfida che ti incolla alla tv. E questo per la bravura degli allenatori e la forma delle squadre."



TERRACCIANO - ​Sta raccogliendo i frutti del lavoro degli ultimi anni. Si è dimostrato un portiere di livello e sta facendo benissimo. Io credo sia un portiere molto efficace, oltre che moderno. Io penso sia perfetto per la crescita della Fiorentina. Savorani? Ci ho lavorato insieme. È uno che sa valorizzare le qualità dei 'vecchi'. E con Terracciano lo stiamo vedendo