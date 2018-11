, portiere del, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli:"Noi sappiamo che non possiamo sbagliare, dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Situazione critica in classifica, sappiamo benissimo che ogni domenica bisogna portare a casa punti per recuperare il terreno perso.arrivato molto carico, sicuramente dopo la delusione del Mondiale era pronto per ripartire. Però è arrivato in una situazione critica e non si aspettava queste difficoltà. Noi ci siamo abituati, sappiamo cosa vuol dire salvarsi all'ultima giornata di campionato. Era partito molto carico poi strada facendo ha capito che non era il suo mondo. Le sue dimissioni ha lasciato di stucco tutti di noi, però preferisco non parlarne perché appartiene al passato e non ho tempo di guardare indietro. E' stata una sua scelta, noi andiamo avanti cercando di portare il Chievo alla salvezza. IlSicuramente ha avuto una crescita costante, lafa da padrone negli ultimi sette anni però il Napoli riesce a dargli filo da torcere. Il Napoli è cresciuto, facendo tanti punti. Ancelotti? In questo momento uno degli allenatori più bravo in circolazione, quindi stanno continuando questo percoreso di crescita e cercando di trattenere i calciatori più importanti per formare una rosa di campioni assoluti. In primis Chievo salvo che è la cosa più importante. A marzo faccio 40 anni e non mi piacerebbe retrocedere, non abbandono la barca. Essendo in scadenza di contratto e il giocatore più vecchio della Serie A, il Chievo deve salvarsi. Essendo fan di, auguro lo scudetto al Napoli".