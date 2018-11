In casa Chievo Verona continua a far discutere l'addio dopo appena 5 partite dal suo insediamento di Gian Piero Ventura. Dimissioni che hanno colto di sorpresa l'ambiente e che hanno portato il club gialloblù all'ennesima inversione a U di una stagione piena di difficoltà. Il terzo tecnico in questo campionato, Domenico Di Carlo, è pronto a fare il suo nuovo esordio nella trasferta contro il Napoli, ma il portiere e capitano del Chievo Stefano Sorrentino è voluto tornare sul recente passato nell'intervista concessa a Il Corriere dello Sport: "Di problematico c'è stato solo l'addio col mister, ha dato fastidio anche a me. Lui è arrivato molto carico, quando se n'è andato ha detto che non stava bene con se stesso. Lui insegna calcio ma aveva idee opposte alle nostre, non c'era nemmeno il tempo di capirci a vicenda visto che è subentrato. Ma ora è tutto parte del passato".