Dopo tre stagioni da protagonista tra i pali del Chievo Verona, Stefano Sorrentino dal prossimo 1 luglio sarà ufficialmente svincolato. Il portiere non ha però alcuna intenzione di lasciare il appendere le scarpette al chiodo e, ai microfoni di Sky, si è candidato per il ruolo di portiere di riserva al Torino.



“Torino è casa mia, per Torino accetterei qualsiasi cosa. Ho sempre giocato e mi piacerebbe continuare giocare, a Torino vivono le mie figlie, ho iniziato a giocare con il Torino, con il Torino ho debuttato in serie A, ho anche debuttato in serie B, tifo per il Torino. Quindi… per il Toro sarei disposto a tutto“ ha dichiarato Sorrentino.