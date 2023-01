Il primo giorno di scuola è sempre un po' emozionante. Anche per uno come Cristiano Ronaldo, che oggi è stato accolto da uno stadio intero alla presentazione da nuovo giocatore dell'Al-Nassr. Qualcuno lo guarda a bocca aperta, quasi incredulo. Lui sorride, e specifica: "C'è chi dice che qui si gioca un campionato di basso livello, ma ho visto qualche partita e non è così".



Al-Nassr, ecco Ronaldo: 'Offerte da tutto il mondo, qui per cambiare il calcio'



CR7 volta pagina e cambia vita, da oggi è re d'Arabia. Vicino a lui Georgina e i quattro figli che l'hanno seguito in una nuova vita. Riflettori accesi su di lui, flash e selfie: nella nostra gallery le foto della presentazione di Ronaldo con l'Al-Nassr.