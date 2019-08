L'amichevole di ieri con la @ROMAcfem è stata la prima partita arbitrata da Riccardo Bernardini dopo l'aggressione subita a novembre



Bentornato in campo! #ASRoma #ASRomaFemminile — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) August 25, 2019

Ieri la Roma femminile è scesa in campo per un'amichevole. Amichevole importante per Riccardo, l'arbitro che lo scorso novembre era stato aggredito al termine di una partita di Promozione laziale, trada due uomini, che lo avevano colpito scaraventandolo a terra e facendogli battere la testa, con il 24enne che ha rischiato la vita.La madre, Fiammetta, aveva dichiarato: "Vi prego presidente Nicchi, presidente Gravina, Salvini, Giorgetti… dateci una mano! Mio figlio vuole continuare questo sport e io non glielo posso vietare, quindi vi prego aiutateci. Vi preghiamo perché questi ragazzi, tutti i colleghi che sono venuti a trovare Riccardo, sono ragazzi per bene, che credono nello sport che praticano". E ieri, Riccardo, è tornato a fare ciò che ama: arbitrare.