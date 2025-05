Sorriso Inter: Lautaro Martinez e Frattesi recuperati e convocati per Como. Le ultime su Pavard e Zielinski

Getty Images

Appiano Gentile regala un sorriso a Simone Inzaghi e al mondo nerazzurro in vista del finale di stagione, due pezzi importanti della rosa smaltiscono i loro problemi e tornano a disposizione per le due gare che possono valere due titoli., 38esima e ultima giornata di Serie A. I due non partiranno comunque dal primo minuto al Sinigaglia, dove i nerazzurri sono chiamati a fare risultato sperando in un passo falso del Napoli (contro il Cagliari al Maradona) per la rimonta Scudetto, ma potrebbero essere impiegati a partita in corsa per testarli e rodarli in vista della finale di Champions League contro il PSG, il 31 maggio a Monaco di Baviera.

- Sono meno confortanti invece gli aggiornamenti su: i due: si è allenato con una vistosa fasciatura al polpaccio destro, probabilmente si opterà per la prudenza in vista dell'ultimo atto della Champions.