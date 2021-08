Con le ultime partite giocate ieri sera si è definito il quadro delleche parteciperanno alla. L'appuntamento per i sorteggi è oggi alle 18 a Nyon, conche scopriranno presto i rispettivi avversari nella massima competizione europea. Le squadre sono divise in: nella prima troviamo le vincenti dei campionati nazionali più le vincitrici di Champions ed Europa League. Dalla seconda alla quarta, invece, le squadre sono ordinate in base ai coefficienti dei club. Tra eventuali gironi di ferro e soluzioni più comode, vediamo quali potrebbero essere le relative opzioni delle italiane.– Partiamo dalla squadra in prima fascia, ovvero l'Inter. I nerazzurri sono insieme a Bayern Monaco, Atletico Madrid, Manchester City, Chelsea, Villarreal, Lille e Sporting Lisbona. Nessuna di queste squadre, quindi, può finire nello stesso girone. La seconda fascia è quella che nasconde maggiori insidie: escludendo la Juventus, che non può essere accoppiata con l'Inter, ci sono Barcellona, Real Madrid, PSG, Manchester United, Liverpool, Siviglia e Borussia Dortmund. Un girone complicato potrebbe essere:. Mentre l'opzione, sulla carta, più semplice sarebbe:una tra(riedizione della finale di Europa League) e– Dopo diversi anni la Juve non è più in prima fascia, ma in seconda. Dalla prima, escluso, l'Inter, si possono pescare 4 big: Bayern Monaco, Manchester City, Chelsea e Atletico. Più morbide, invece, Villarreal, Lille e Sporting. In terza fascia ci sono alcune squadre abbastanza insidiose: dal Lipsia fino ai recenti fantasmi di Ajax e Porto, oltre anche allo Shakhtar di De Zerbi. Dalla quarta fascia, invece, i club più duri sono indubbiamente Wolfsburg e Besiktas. Il possibile girone di ferro: una tra. La migliore opzione, invece, potrebbe essere: una trae una tra– Nelle ultime due stagioni l'Atalanta ha passato i gironi, dimostrando di essereda affrontare. Dalla terza fascia, ovviamente, aumentano i rischi di ritrovarsi in gruppi complicati. Il peggior girone possibile, sulla carta, sarebbe quello composto da. Quello più morbido, invece, potrebbe essere con una trae le diverse opzioni dalla quarta fascia come il solito– Concludiamo con il Milan, che torna in Champions Leaguee si presenta in quarta fascia. Le opzioni per trovarsi in un girone complicato, purtroppo per i rossoneri, sono molteplici. La prima e la seconda fascia sono piene di big, mentre dalla terza come abbiamo visto ci sono diverse squadre rischiose come Lipsia, Porto e Benfica, lo Shakhtar e l'Ajax. Il girone di ferro potrebbe essere questo:, oppure. Il più morbido, invece, vedrebbe una tradalla prima fascia, ildalla seconda e ildalla terza.