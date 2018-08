Due sconfitte nella fase a gironi della scorsa edizione, e ora - almeno in quota - un'occasione di rivincita per il Napoli. A poche ore dai sorteggi della prossima Champions League, i bookmaker puntano ancora sull'incrocio con il Manchester City, prima scelta nelle scommesse sulla squadra che gli azzurri - in seconda fascia - pescheranno dalle teste di serie. Guardiola e i suoi si giocano a 5,00 sul tabellone Sisal Matchpoint, davanti al Bayern Monaco (5,50); alla pari, invece, le altre cinque squadre in corsa (Atletico e Real Madrid, Barcellona, Lokomotiv e Psg), tutte a 6,50. In terza fascia gli occhi sono invece puntati sul Liverpool (a 6,00), nell'ultima spicca invece l'Hoffenheim a 5,50.