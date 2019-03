Nella seconda puntata della sua trasmissione sulla tv russa, José Mourinho ha stilato la sua 'lista dei desideri' riguardo l'imminente sorteggio dei quarti di finale di Champions League:



"Mi piacerebbe che le squadre inglesi giochino l'una contro l'altra, senza nessuna preferenza particolare. Anzi, farei due match tra inglesi, così di sicuro arriverebbero due squadre in semifinale. Se il sorteggio, ad esempio, dicesse City contro United e Tottenham contro Liverpool verrebbero fuori partite fantastiche. La mia seconda scelta va a un accoppiamento che darebbe luogo a motivazioni fortissime: Ajax contro Porto. Questi due club stanno facendo così bene in Champions, che vorrei vedere di sicuro uno dei due in semifinale. Sarebbe pazzesco per loro e per i loro Paesi. Messi contro Cristiano Ronaldo? Juventus-Barcellona già ai quarti di finale non mi piacerebbe. Si tratta di grandi squadre che non hanno avuto tanto successo di recente in questo torneo, sarebbe una sfida molto speciale in finale o semifinale. Adesso sarebbe uno spreco."