Il momento è arrivato, laentra nel vivo:. Quattro le squadre italiane che attendono di scoprire quali avversari riserverà loro l'urna: l'inserita in prima fascia, lain seconda, l'in terza e ilin quarta. Su Calciomercato.com la diretta del sorteggio.- Di seguito le quattro fasce in cui sono suddivise le 32 squadre.: Atletico Madrid, Bayern Monaco, Chelsea (vincitore Champions League),, Lille, Manchester City, Sporting Lisbona, Villarreal (vincitore Europa League): Liverpool, Barcellona, Real Madrid, Psg, Manchester United,, Siviglia, Borussia Dortmund.: Ajax,, Lipsia, Porto, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Shakhtar, Salisburgo.: Besiktas, Bruges, Dinamo Kiev,, Wolfsburg, Young Boys, Malmo, Sheriff.- Le squadre partecipanti verranno divise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno. Nessun club potrà affrontare un'altra squadra della stessa fascia, né della stessa federazione. Nel caso delle federazioni con due rappresentanti, le squadre saranno pre-abbinate in modo da suddividere le partite tra il martedì e il mercoledì. Nel caso delle federazioni con quattro o più rappresentanti, si procederà a due abbinamenti, che si basano sui palinsesti televisivi e saranno confermati prima del sorteggio.- La fase a gironi inizierà il 14 e 15 settembre 2021 e si concluderà il 7-8 dicembre. La fase a eliminazione si giocherà nel 2022: gli ottavi di finale tra il 15 febbraio e il 16 marzo, i quarti tra il 5 e il 13 aprile, le semifinali tra il 26 aprile e il 4 maggio, la finale il 28 maggio a San Pietroburgo (Russia). Il calendario:: 14 e 15 settembre 2021: 28 e 29 settembre 2021: 19 e 20 ottobre 2021: 2 e 3 novembre 2021: 23 e 24 novembre 2021: 7 e 8 dicembre 2021: 15, 16, 22 e 23 febbraio 2022: 8, 9, 15 e 16 marzo 2022: 5 e 6 aprile 2022: 12 e 13 aprile 2022: 26 e 27 aprile 2022: 3 e 4 maggio 2022: 28 maggio 2022