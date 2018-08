Si sono affrontate appena quattro mesi fa, in semifinale, e per i bookmaker Roma e Liverpool potrebbero ritrovarsi subito, stavolta nella fase a gironi di Champions League. I Reds, mina vagante della terza fascia, sono la prima opzione abbinata ai giallorossi per i sorteggi di oggi. Di Francesco e Klopp nello stesso girone si giocano a 6,00 sul tabellone Sisal Matchpoint; subito dietro, sempre tra le squadre di terza fascia, i quotisti piazzano alla pari sei squadre (Ajax, Cska, Lione, Monaco, Schalke, Psv), tutte a 7,00, mentre a 8,00 chiude il Valencia. In prima fascia gli occhi sono puntati su Manchester City (5,00) e Bayern Monaco (5,50), mentre per la quarta le quote dicono Hoffenheim (5,50).