Durante il sorteggio dei gironi di Champions League, sul palco è stato chiamato Eric Cantona, ex giocatore del Manchester United, che ha ricevuto un premio alla carriera. Il francese, da sempre noto per essere un personaggio sopra le righe, ha fatto un discorso estremamente particolare, che ha sorpreso tutta la platea.



IL DISCORSO - ''Per gli dei noi siamo come le mosche per i ragazzi di strada. Ci uccidono per gioco. Presto la scienza non sarà solo capace di rallentare l’invecchiamento delle cellule, presto la scienza sarà capace di fermarlo. Quindi diventeremo eterni. Solo gli incidenti, il crimine, le guerre, ci uccideranno. Ma sfortunatamente il crimine e le guerre si moltiplicheranno. Amo il calcio. Quando i gabbiani seguono il peschereccio, è perché pensano che le sardine saranno buttate in mare. Grazie''.