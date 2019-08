Dopo la definizione dei gironi di Champions League, oggi alle 13 a Montecarlo verranno sorteggiati i gruppi dell'Europa League 2019/2020. 48 squadre in totale per 12 gironi da 4. Nel corso della cerimonia verrà premiato il miglior giocatore della passata edizione del torneo, vinta dal Chelsea. Questi i candidati: Eden Hazard (Chelsea), Olivier Giroud (Chelsea) e Luka Jovic (Eintracht).



LIMITI NEL SORTEGGIO: Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. Inoltre le squadre di Russia e Ucraina non possono essere sorteggiate nello stesso girone.



LE FASCE:



PRIMA FASCIA: Siviglia (SPA), Arsenal (ING), Porto (POR), Roma, Manchester United (ING), Dinamo Kiev (UCR), Besiktas (TUR), Basilea (SVI), Sporting CP (POR), CSKA Mosca (RUS), Wolfsburg (GER), Lazio.



SECONDA FASCIA: Psv Eindhoven, Krasnodar, Celtic Glasgow, Copenhagen, Sporting Braga, Gent, Borussia Moenchengladbach, Young Boys, Astana, Lugodorets, Apoel Nicosia, Eintracht Francoforte.



TERZA FASCIA: Saint-Etienne, Qarabag, Malmo, Partizan Belgrado, Standard Liegi, Getafe, Espanyol, Rennes, Feyenoord, Wolverhampton, Rosenborg, Basaksehir.



QUARTA FASCIA: Trabzonspor, Oleksandriya, Lask, Slovan Bratislava, Wolfsberger, Lugano, Cluj, Az Alkmaar, Ferencvaros, Rangers Glasgow, Dudelange, Vitoria Guimaraes.



LE DATE DELL'EUROPA LEAGUE 2019/2020:



19 settembre: fase a gironi, prima giornata

3 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

24 ottobre: fase a gironi, terza giornata

7 novembre: fase a gironi, quarta giornata

28 novembre: fase a gironi, quinta giornata

12 dicembre: fase a gironi, sesta giornata



16 dicembre: sorteggio sedicesimi di finale, Nyon



20 febbraio: sedicesimi di finale, andata

27 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno



28 febbraio: sorteggio ottavi di finale, Nyon



12 marzo: ottavi di finale, andata

19 marzo: ottavi di finale, ritorno



20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinale, Nyon



9 aprile: quarti di finale, andata

16 aprile: quarti di finale, ritorno

30 aprile: semifinali, andata



27 maggio: finale, in Polonia allo stadio di Danzica