Non solo Champions e Juventus, a Nyon è tutto pronto anche per i sorteggi di Europa League, gli ultimi per questa edizione che vedranno tra i protagonisti anche il Napoli di Ancelotti, ultima italiana ancora in corsa dopo l'eliminazione dell'Inter contro l'Eintracht Francoforte: a partire dalle 13 sarà scritto il cammino verso la finale che si giocherà all'Olympic Stadium di Baku il 29 maggio.



LE REGOLE - Come per la Champions, anche in Europa League non saranno estratti solo i quarti di finale, ma sarà stilato l'intero tabellone con gli accoppiamenti per le semifinali. Niente teste di serie e nessuna restrizione per squadre dello stesso paese, che potranno affrontarsi come agli ottavi: l'unico vincolo riguarderà Arsenal e Chelsea che non potranno giocare in casa a Londra lo stesso giorno. Effettuerà il sorteggio l'ex attaccante del Feyenoord Pierre van Hoojdonk. Andata dei quarti l'11 aprile, ritorno il 18 dello stesso mese, semifinali il 2 e il 9 maggio.





LE 8 QUALIFICATE E LA PERICOLOSITA'



NAPOLI



CHELSEA - 5 stelle

ARSENAL - 5 stelle

EINTRACHT - 4 stelle

BENFICA - 4 stelle

VALENCIA - 3 stelle

VILLARREAL - 2 stelle

SLAVIA PRAGA - 1 stella