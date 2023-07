Dopo il trionfo deldi Spalletti, da domani avremo, con il sorteggio del calendario per la prossima annata. Appuntamento alle ore 12 di mercoledì 5 luglio, con diretta televisiva su Sky Sport 24, oltre che su Dazn e sul canale Youtube della Lega serie A. Calendario che sarà, come nelle precedenti due edizioni, asimmetrico tra andata e ritorno,- La costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta poi tiene conto deinon ci potranno essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e o in trasferta per girone, nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta, è inoltre prevista alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di società: Empoli-Fiorentina; Inter-Milan; Juventus-Torino; Lazio-Roma; Napoli-Salernitana. Tutti i derby devono svolgersi in giornate differenti, nella 1ª, 2ª e nella 38ª giornata, nel turno infrasettimanale feriale (6ª giornata) e nella giornata che lo precede (5ª giornata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Milano, Roma e Torino oltre a quello campano e toscano. Stesso discorso per quanto riguarda la 19ª giornata, poiché potrebbe coinvolgere squadre che partecipano alla Supercoppa Italiana, le cui gare dovranno necessariamente essere posticipate in turno infrasettimanale. Inoltre i club impegnati in Champions non si incontrano tra loro né incontreranno le società partecipanti all’Europa League e alla Conference League nelle giornate comprese tra due turni di Competizioni Uefa (25ª, 28ª, 32ª e 35ª giornate).Di seguito, nella gallery, tutte le squadre partecipanti e gli allenatori.