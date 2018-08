L'appuntamento più atteso di questo inizio di stagione va in scena alle 18 di oggi al Grimaldi Forum di Montecarlo, in cui è previsto il sorteggio della fase ai gironi della prossima Champions League. Grande attesa per le sorti di Juventus, Napoli, Roma e Inter: i bianconeri sono in prima fascia, partenopei e giallorossi in seconda, mentre i nerazzurri sono scivolati in quarta. Trentadue squadre con un unico obiettivo, presentarsi sabato 1 giugno alla finale che si disputerà all'Estadio Metropolitano di Madrid e alzare al cielo la coppa: con l'introduzione delle nuove regole, sono 26 le squadre qualificate di diritto alla prossima edizione di UEFA Champions League che verranno affiancate dalle sei formazioni vincitrici degli spareggi. Il nuovo regolamento di UEFA Champions League qualifica di diritto alla fase a gironi dell'edizione 2018/2019 della competizione le prime quattro squadre classificate delle prime quattro nazioni nel ranking, che in questa edizione saranno Spagna, Germania, Inghilterra e Italia. Nessuna squadra può affrontarne un'altra della stessa federazione nei gironi.



LE FASCE - Le squadre vengono ripartite in fasce a seconda del ranking UEFA ottenuto nelle varie stagioni europee, ad esclusione della prima: in questa vi sono le squadre che hanno vinto il campionato 2017/2018 nei sei campionati top d'Europa (che sarebbero comunque andate quasi tutte in prima fascia grazie al forte punteggio ranking).



Ecco tutte le fasce:



PRIMA FASCIA:



Real Madrid (detentrice Champions League)

Atletico Madrid (detentrice Europa League)

Barcellona (campione di Spagna)

Bayern Monaco (campione di Germania)

Manchester City (campione d'Inghilterra)

Juventus (campione d'Italia)

Paris Saint-Germain (campione di Francia)

Lokomotiv Mosca (campione di Russia)



SECONDA FASCIA:



Borussia Dortmund (GER) 89,000

Porto (POR) 86,000

Manchester United (ING) 82,000

Shakhtar Donetsk (UCR) 81,000

Benfica (POR) 80,000

Napoli (ITA) 78,000

Tottenham (ING) 67,000

Roma (ITA) 64,000



TERZA FASCIA:



Liverpool (ING) 62,000

Schalke (GER) 62,000

Lione (FRA) 59,500

Monaco (FRA) 57,000

Ajax (OLA) 53,500

CSKA Mosca (RUS) 45,000

Valencia (SPA) 36,000

PSV Eindhoven (OLA) 36,000



QUARTA FASCIA:



Viktoria Plzen (CZE) 33,000

Bruges (BEL) 29,500

Galatasaray (TUR) 29,500

Young Boys (SVI) 20,500

Inter (ITA) 16,000

Hoffenheim (GER) 14,285

AEK Atene (GRE) 10,00

Stella Rossa (SER( 10,90



I GIRONI:



GIRONE A:



GIRONE B:

GIRONE C: Paris Saint Germain



GIRONE D:



GIRONE E:



GIRONE F:



GIRONE G:



GIRONE H:





LE DATE - Già definite le date per le partite dei prossimi gironi di Champions:



18/19 settembre: fase a gironi, prima giornata

2/3 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

23/24 ottobre: fase a gironi, terza giornata

6/7 novembre: fase a gironi, quarta giornata

27/28 novembre: fase a gironi, quinta giornata

11/12 dicembre: fase a gironi, sesta giornata



Ottavi di finale

17 dicembre: sorteggio ottavi di finale

12/13/19/20 febbraio: ottavi di finale, andata

5/6/12/13 marzo: ottavi di finale, ritorno



Quarti di finale

15 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

9/10 aprile: quarti di finale, andata

16/17 aprile: quarti di finale, ritorno



Semifinali

30 aprile/1 maggio: semifinali, andata

7/8 Magio: semifinali, ritorno



Finale:

Sabato 1 giugno: Estadio Metropolitano, Madrid