L'ultimo confronto in Champions League risale al 2011, quando l'Inter strappò la qualificazione ai quarti grazie al 3-2 conquistato in rimonta all'Allianz Arena. Più di sette anni dopo - e a più di otto dalla finale di Madrid - nerazzurri e Bayern Monaco potrebbero ritrovarsi ancora, stavolta nella fase a gironi. Uno scenario suggestivo secondo i quotisti Sisal Matchpoint, che danno avanti proprio i bavaresi (a 5,50) nelle scommesse sulla squadra che l'Inter pescherà dalla prima fascia. La squadra di Spalletti partirà dalla quarta, dunque gli occhi sono puntati pure sulla seconda urna: qui in prima linea ci sono Manchester United, Borussia Dortmund e Tottenham, tutte a 5,00, mentre Benfica, Shakhtar e Porto seguono a 6,00. Per la terza fascia, invece, il tabellone va sulla pista olandese, con Ajax e Psv a 5,00; per il Cska si sale a 6,00.