I gironi della Conference League vengono sorteggiati oggi alle 14: la Fiorentina è inserita in seconda fascia, quindi avrà sicuramente una squadra piuttosto importante nel proprio raggruppamento (occhio a Villarreal e West Ham). Ma attenzione: anche la terza fascia contiene autentici spauracchi, come per esempio l'Anderlecht o il Nizza. Un incrocio interessante sarebbe quello con il Basilea, ex squadra di Arthur Cabral, oppure con il Partizan Belgrado che ha lanciato Milenkovic. In quarta fascia, Dnipro e Lech Poznan sembrano le squadre più agguerrite.



Prima fascia



Villarreal (ESP)

KAA Gent (BEL)

Basilea (SUI)

İstanbul Başakşehir (TUR)

Slavia Praha (CZE)

Partizan (SRB)

AZ (NED)

West Ham (ENG)



Seconda fascia



CFR Cluj (ROU)

Colonia (GER)

Molde (NOR)

Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Steaua Bucarest (ROU)

Apollon Limassol FC (CYP)

FIORENTINA (ITA)

Slovan Bratislava (SVK)



Terza fascia



Nizza (FRA)

Heart of Midlothian FC (SCO)

Anderlecht (BEL)

Shamrock Rovers FC (IRL)

FK Žalgiris Vilnius (LTU)

Vaduz (LIE)

FK Austria Wien (AUT)

Sivasspor (TUR)



Quarta fascia



Dnipro 1 (UKR)

Djurgården (SWE)

Lech Poznań (POL)

FC Pyunik (ARM)

Slovácko (CZE)

RFS (LVA)

Silkeborg IF (DEN)

Ballkani (KOS) )