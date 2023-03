Sono molti in Inghilterra a non aver preso bene il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Sotto accusa la Uefa, che secondo alcuni tifosi, che hanno invaso i social network, avrebbe truccato gli accoppiamenti per agevolare il Napoli. Il Chelsea ha pescato il Real Madrid, per la terza volta di fila, nel 2021 i Blues hanno vinto in semifinale, mentre nella scorsa stagione sono stati eliminati ai quarti. "Real Madrid vs Chelsea per tre anni di fila, è strano", così come è considerato bizzarro che dalla stessa parte del tabellone ci siano Manchester City e Bayern Monaco. Un complotto, insomma, per permettere agli azzurri di arrivare a Istanbul: "Hanno spianato la strada al Napoli per raggiungere la finale".