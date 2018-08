L'eliminazione del Basilea per mano dell'Apollon Limassol (1-0 in terra cipriota dopo il 3-2 maturato in Svizzera) fa sorridere la Lazio di Simone Inzaghi, che domani sarà in prima fascia nei sorteggi dei gironi dell'Europa League 2018-19. I capitolini eviteranno così Chelsea, Arsenal, Zenit San Pietroburgo, Bayer Leverkusen, Dinamo Kiev, Salisburgo, Villarreal e Anderlecht. Il Milan, invece sarà in seconda fascia.