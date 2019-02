Si sono conclusi nella serata di ieri i sedicesimi di finale di Europa League. Un turno che ha sorriso a Inter e Napoli, che hanno staccato ufficialmente il pass per gli ottavi battendo rispettivamente Rapid Vienna e Zurigo, e invece ha portato all'eliminazione della Lazio per mano del Siviglia. Oggi a Nyon, a partire dalle 13 andrà in scena il sorteggio degli ottavi di finale che sono in programma per il 7 e il 14 marzo. Un sorteggio quasi del tutto libero, con nessuna testa di serie e con la sola limitazione che squadre russe e ucraine non possono affrontarsi. Sono possibili, quindi anche i derby fra squadre dello stesso paese.



I PERICOLI - I pericoli più grandi per Inter e Napoli sono rappresentati dalle formazioni inglesi (Arsenal e Chelsea) dalle spagnole di alto livello (Valencia e Siviglia), ma anche Benfica e le sorprese del torneo come Eintracht Francoforte (due vittorie all'attivo con la Lazio nel girone) e Salisburgo (che nel girone ha eliminato i "cugini" del Lipsia).



LE 16 SQUADRE QUALIFICATE

Arsenal

Siviglia

Dinamo Zagabria

Eintracht Francoforte

NAPOLI

Salisburgo

Valencia

Villarreal

Zenit San Pietroburgo

Benfica

Rennes

Chelsea

Dinamo Kiev

Slavia Praga

INTER

Krasnodar