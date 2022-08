Inizia oggi, con il sorteggio delle 13, l'avventura in Europa League per Roma e Lazio. Le due italiane saranno in prima fascia ed eviteranno quindi Manchester United, Arsenal e Braga, ma non mancano di certo le insidie. A partire da Feyenoord, Rennes, PSV, Monaco e Real Sociedad in seconda fascia, Betis Siviglia e Fenerbahce in terza. Prima giornata giovedì 8 settembre, ultima giovedì 3 novembre. Confermata la formula: chi vince il gruppo va agli ottavi, la seconda gioca lo spareggio con una delle terze di Champions e la terza scende in Conference. La finale è in programma a Budapest il 31 maggio 2023.



PRIMA FASCIA

Manchester United

ROMA

Arsenal

LAZIO

Sporting Braga

Stella Rossa

Dinamo Kiev

Olympiakos



SECONDA FASCIA

Feyenoord

Rennes

PSV

Monaco

Real Sociedad

Qarabag

Malmo

Ludogorets



TERZA FASCIA

Sheriff Tiraspol

Real Betis

Midtjylland

Bodo/Glimt

Ferencvaros

Union Berlino

Friburgo

Fenerbahce



QUARTA FASCIA

Nantes

Helsinki JK

Sturm Graz

AEK Larnaca

Saint-Gilloise

Trabzonspor

Zurigo

Omonia