Tutto pronto per i sorteggi dei gironi di Champions League. Quattro squadre italiane in corsa, Napoli in prima fascia, Inter in seconda fascia, Milan e Lazio in terza. Si parte alle 18 al "Grimaldi Forum" di Montecarlo. Non si possono incontrare squadre della stessa nazione.Manchester City, Siviglia, Barcellona, NAPOLI, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Benfica e Feyenoord.Real Madrid, Manchester United, INTER, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto e ArsenalMILAN, LAZIO, Shakhtar Donetsk, Stella Rossa, Copenaghen, Braga, PSV Eindhoven, SalisburgoNewcastle, Lens, Union Berlino, Galatasaray, Celtic, Real Sociedad, Young Boys, AnversaPrima giornata: 19/20 settembre 2023Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023Terza giornata: 24/25 ottobre 2023Quarta giornata: 7/8 novembre 2023Quinta giornata: 28/29 novembre 2023Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023Ottavi di finale: 13/14/20/21 Febbraio e 5/6/12/13 Marzo 2024Quarti di finale: 9/10 e 16/17 aprile 2024Semifinali: 30 aprile/1 maggio e 7/8 maggio 2024Finale: 1° giugno 2024