Sorteggio gironi Nations League 2024-2025: data, ora, calendario e le possibili avversarie dell'Italia

Redazione CM

Giovedì 8 febbraio 2024 alle 18, a Parigi, va in scena il sorteggio dei gironi della Nations League 2024-2025, alla quarta edizione della sua storia. L'Italia è stata sorteggiata nella Fascia 1 e finirà in un girone con una nazionale della Fascia 2, una della Fascia 3 e infine una della Fascia 4. Ciò significa che non potrà affrontare nella fase a gironi Spagna, Olanda e Croazia, ovvero le altre tre semifinaliste dell'edizione 2022-2023.



QUANDO SI GIOCA - ​La fase a leghe si giocherà nell’autunno 2024, mentre le Finals (organizzate da una delle 4 Nazioni che si saranno qualificate) si disputeranno a giugno 2025.



Prima giornata: 5-7 settembre 2024

Seconda giornata: 8-10 settembre 2024

Terza giornata: 10-12 ottobre 2024

Quarta giornata: 13-15 ottobre 2024

Quinta giornata: 14-16 novembre 2024

Sesta giornata: 17-19 novembre 2024



Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: novembre 2024

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 20-25 marzo 2025

Quarti di finale Lega A: 20-25 marzo 2025



I GIRONI - Le 54 federazioni affiliate alla UEFA che partecipano alla prima fase sono state divise in 4 leghe in base ai risultati nella precedente edizione della Nations League. Le squadre sono poi divise in fasce, sempre in base al ranking. Ogni squadra giocherà sei partite (una in casa e una in trasferta) contro le altre tre nazioni del girone.



LEGA A

Fascia 1: Spagna, Croazia, Italia, Paesi Bassi

Fascia 2: Danimarca, Portogallo, Belgio, Ungheria

Fascia 3: Svizzera, Germania, Polonia, Francia

Fascia 4: Israele, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Scozia



LEGA B

Fascia 1: Austria, Cechia, Inghilterra, Galles

Fascia 2: Finlandia, Ucraina, Islanda, Norvegia

Fascia 3: Slovenia, Repubblica d’Irlanda, Albania, Montenegro

Fascia 4: Georgia, Grecia, Turchia, Kazakistan



LEGA C

Fascia 1: Romania, Svezia, Armenia, Lussemburgo

Fascia 2: Azerbaigian, Kosovo, Bulgaria, Isole Faroe

Fascia 3: Macedonia del Nord, Slovacchia, Irlanda del Nord, Cipro

Fascia 4: Bielorussia, Lituania/Gibilterra*, Estonia, Lettonia



*Da definire dopo gli spareggi retrocessione 2022-2023 a marzo 2024



LEGA D

Fascia 1: Lituania/Gibilterra*, Moldavia

Fascia 2: Malta, Andorra, San Marino, Liechtenstein



*Da definire dopo gli spareggi retrocessione 2022-2023 a marzo 2024



REGOLAMENTO E NOVITA' - La UEFA Nations League verrà ampliata con un nuovo turno a eliminazione diretta che si giocherà a marzo 2025, creando continuità tra la fase a gironi che termina a novembre e le finals di giugno. Le prime e le seconde classificate dei gironi della Lega A parteciperanno ai quarti di finale con gare di andata e ritorno. Le vincitrici di questi incontri si qualificano per le finals a quattro squadre.



Le quarte classificate delle Leghe A e B retrocedono direttamente nelle Leghe B e C. Le due quarte classificate con meno punti della Lega C retrocedono invece in Lega D. Le vincitrici dei quattro gironi delle Leghe B e C, oltre alle due vincitrici dei gironi della Lega D, vengono promosse direttamente nelle Leghe A, B e C. Le terze classificate della Lega A e le seconde classificate della Lega B, nonché le terze classificate della Lega B e le seconde classificate della Lega C, disputeranno gli spareggi promozione/retrocessione con gare di andata e ritorno. Sono anche previsti spareggi tra le due migliori quarte classificate della Lega C e le due seconde classificate della Lega D. L’ampliamento della UEFA Nations League nella sosta nazionali di marzo riguarderà solo un numero selezionato di squadre, mentre le altre saranno già pronte a iniziare le qualificazioni europee.



FINAL FOUR - Le semifinali si disputeranno mercoledì 4 e giovedì 5 giugno 2025. Le vincitrici accederanno alla finale di domenica 8 giugno, mentre le due semifinaliste sconfitte si contenderanno il terzo posto lo stesso giorno.



QUALIFICAZIONI AI MONDIALI - La manifestazione permette di ottenere benefici per l’edizione immediatamente successiva dei gironi di qualificazione ai Mondiali:



-le 4 squadre qualificate alla fase finale vengono inserite obbligatoriamente in gironi europei di qualificazione composti da un numero dispari di squadre in modo da far coincidere le loro due giornate di riposo con i loro impegni nella fase finale della UEFA Nations League.



-alle migliori classificate, che non riescono successivamente ad ottenere la qualificazione diretta alla fase finale dell’europeo o mondiale, sono riservati dei posti per gli spareggi