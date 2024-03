Sorteggio quarti Champions League LIVE: Arsenal-Bayern

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

SEGUI IL SORTEGGIO LIVE VENERDI' 15 MARZO ALLE 12

SEGUI IL SORTEGGIO SU NOW TV

2023/24 si svolgeranno oggi, venerdì 15 marzo alle ore 12, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. L'Italia, che negli ottavi di finale ha perso Napoli (eliminato dal Barcellona) e l'Inter (ko con l'Atletico Madrid), non ha più squadre in corsa.ARSENAL-BAYERN MONACOArsenal (Inghilterra)Atletico Madrid (Spagna)Barcellona (Spagna)Bayern Monaco (Germania)Borussia Dortmund (Germania)Manchester City (Inghilterra)Paris Saint-Germain (Francia)Real Madrid (Spagna).Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League è aperto. A partire da questa fase della competizioneInoltre possono affrontarsi squadre che si sono già sfidate nella fase a gironi. Contestualmente al sorteggio per i quarti di finale, verrà determinato il tabellone completo della Champions League 2023/24 verranno stabiliti anche gli accoppiamenti delle semifinali e verrà sorteggiata la squadra che giocherà "in casa" nella finale di Wembley, a Londra, sabato 1 giugno 2024.- I match dei quarti di finale di Champions League sono in programmale semifinali sono previste il 30 aprile/1° maggio (andata) e 7/8 maggio 2024 (ritorno).