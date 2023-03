Le ultime due partite del mercoledì chiudono il programma degli ottavi di finale di Champions League, con Napoli e Real Madrid che completano il tabellone dei quarti di finale. Con il passaggio del turno da parte degli azzurri, l'Italia può contare tre squadre tra le migliori otto d'Europa: la squadra di Spalletti infatti raggiunge l'Inter di Inzaghi che ha superato il Porto e il Milan di Pioli che ha eliminato il Tottenham.



ORA IL SORTEGGIO - C'è quindi la possibilità che dall'urna possa emergere un derby tutto italiano nei quarti di finale. Tutto si deciderà con il sorteggio presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera), in programma venerdì 17 marzo a partire dalle ore 12 (evento trasmesso in chiaro su Canale 20 di Mediaset, su Sky Sport e in streaming su Now).



LE SQUADRE



Bayern Monaco (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Inter (ITA)

Manchester City (ENG)

Milan (ITA)

Real Madrid (ESP)

Napoli (ITA)