Oggi alla 13 a Nyon, nella sede della Uefa, è in programma il sorteggio degli spareggi per gli ottavi di finale di Europa League, che determinerà le squadre per la fase successiva della competizione. Negli spareggi si affrontano le otto seconde classificate della fase a gironi di Europa League e le otto terze classificate della fase a gironi di Champions League. Le vincenti degli otto confronti avanzano agli ottavi di finale di Europa League, dove affronteranno le otto vincitrici dei gironi. Nel sorteggio non sono teste di serie le terze classificate dei rispettivi gironi di Champions e non sono previsti derby. Il Milan giocherà la seconda partita in trasferta, la Roma la seconda partita in casa.

TESTE DI SERIE - Friburgo (GER), Marsiglia (FRA), Sparta Praga (CZE), Sporting (POR), Tolosa (FRA), Rennes (FRA), Roma e Qarabag (AZE)

NON TESTE DI SERIE - Galatasaray (TUR), Lens (FRA), Braga (POR), Benfica (POR), Feyenoord (OLA), Milan, Young Boys (SVI), Shakhtar Donetsk (UCR).

REGOLAMENTO - Gli spareggi si svolgono su due gare, con le squadre teste di serie in casa nelle gare di ritorno. Non ci potranno essere derby. Si ricorda che la "regola dei gol in trasferta" è stata rimossa, quindi, in caso di parità dopo 180 minuti si andrà ai tempi supplementari, indipendentemente dal numero di gol segnati da ciascuna squadra in casa e in trasferta. Se dopo i supplementari le squadre saranno ancora in parità, si andrà ai calci di rigore.

DATE - Queste le date dell'Europa League: spareggi per accedere agli ottavi di finale 15 e 22 febbraio, ottavi di finale 7 e 14 marzo, quarti di finale 11 e 18 aprile, semifinali 2 e 9 maggio e finale 22 maggio (Dublino)

GIA' QUALIFICATE AGLI OTTAVI - Queste le squadre che non giocheranno gli spareggi e sono già qualificate agli ottavi: Atalanta (ITA), Brighton (IN), Leverkusen (GER), Liverpool (ING), Rangers (SCO), Slavia Praga (CZE), Villarreal (SPA) e West Ham (ING)