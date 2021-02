Roberto Sosa, ex attaccante tra le altre di Napoli e Udinese, parla a Marca del calcio italiano: "Passo dopo passo sta tornando ad essere quel campionato competitivo di un tempo. Ci sono più squadre in lotta per lo scudetto e questo lo rende un campionato molto seguito non solo in Italia ma anche all'estero, come ad esempio negli Emirati Arabi".



Chi tra Inter e Milan è la più motivata e organizzata per vincere il campionato? Penso che l'Inter sia meglio attrezzata dal punto di vista fisico ma anche tecnico, allenatore compreso. È bello vedere che c'è anche il Milan, ma molto, credo, dipenda dagli "umori" di Ibrahimovic".