La Lazio vuole giocare, e non solo per mere ragioni di classifica: la sospensione del campionato sarebbe un durissimo colpo per l'economia dell'intero sistema calcio. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, Lotito è in prima linea perché sa che, anche per il suo bilancio comunque sempre positivo, sarebbe un duro colpo. Per altre società potrebbe essere proprio una questione di sopravvivenza.



BILANCIO LAZIO - Prima di tutto, le televisioni stanno alzando la voce. La prima tegola è legata all'ultima rata stagionale dei diritti audiovisivi: le emittenti, colpite da cali di abbonati e perdite, hanno in testa di non pagare o farsi scontare l'ultima rata. Di fatto ciò avvierebbe una serie di contenziosi legali, ma i soldi non arriverebbero. Il secondo punto riguarda i rimborsi per gli abbonati per le 5 partite interne che mancano alla fine. Bisognerà trovare un accordo, e sarà comunque in perdita. Il terzo punto, forse quello più delicato, fa riferimento agli introiti dovuti alla qualificazione in Champions League. Con la sospensione del campionato dei 50 milioni previsti potrebbero arrivarne 35,40: 10-15 milioni in meno che rischiano di gravare come un macigno sulle casse societarie.