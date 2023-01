Nella giornata di ieri l'intervento killer di Eric Bailly nella gara di Coppa di Francia fra Marsiglia e Hyeres, aveva abbattuto con un intervento killer al petto Almike Moussa N'Diaye, trasportato immediatamente in ospedale e ricoverato in terapia intensiva.



Oggi la buona notizia riportata dalla stampa francese che certifica come N'Diaye sia oggi fuori pericolo e pur essendo uscito dalla terapia intensiva, rimane ricoverato in ospedale. Il centrocampista continua a soffrirte di fratture multiple a diverse costole oltre che dolore a fegato e polmoni.