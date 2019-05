Sossio Aruta ha fatto il caposquadra dei "Finti giovani" nella settima puntata di Ciao Darwin 8 - Terre desolate contro i "Nati vecchi" capitanati da Raffaello Tonon. Il 48enne ex attaccante, che nella stagione 2012/2013 aveva partecipato al reality show Campioni allenato da Ciccio Graziani al Cervia, ha spiegato: "Sono orgoglioso e fiero di rappresentare questa categoria. Noi siamo i Peter pan forever, per noi l'età è un numero e noi a Napoli con i numeri ci giochiamo al lotto".



Il conduttore Paolo Bonolis ha fatto una precisazione sull'incidente capitato al 54enne concorrente Gabriele Marchetti, ancora paralizzato dal collo in giù dopo aver lasciato la terapia intensiva del Policlinico Umberto I di Roma: "Mi sta a cuore dirvi qualcosa. Avrete letto dell'incidente, siamo umanamente molto dispiaciuti dell'accaduto e ci siamo attivati subito. Invitiamo chi sia davvero interessato a seguire solo le notizie ufficiali per rispetto del concorrente che sta recuperando dallo sfortunato incidente, per rispetto della famiglia e per rispetto della verità".

La scena dell'infortunio ai rulli rotanti è stata tagliata.