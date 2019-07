Riccardo Sottil, eletto man of the match di Fiorentina-Chivas e autore del gol vittoria viola, ha parlato ai microfoni dei media presenti al termine della gara di stanotte. Queste le sue parole riportate da Sportitalia: “Fa sempre piacere segnare una rete, anche nelle amichevoli estive. Per un attaccante è importante. Mi sento bene, abbiamo fatto una buona partita. Queste gare ci servono per entrare in forma. Ora ci aspettano due partite di alto livello contro Benfica e Arsenal, lavoriamo per farci trovare pronti per l’inizio del campionato”.