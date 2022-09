Tra le sorprese in questo primo spezzone di stagione della Fiorentina c’è Riccardo Sottil: dopo alcue stagioni altalenanti adesso il classe ’99 sembra essere pronto al definitivo salto di qualità. Nelle prime partite dei viola l’esterno è stato quasi sempre tra i migliori in campo, dimostrandosi molto più determinante di quanto dimostrato in passato. Dribbling sugli avversari, punizioni e cartellini gialli conquistati, oltre che a una serie di assist: adesso Sottil è davvero pronto per prendersi la Fiorentina.



Ma le sue ottime prestazioni non sono state notate soltanto in Italia e, secondo quanto riportato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, si sarebbero già palesati i primi interessamenti dalla Premier League. Sul giocatore sarebbero improvvisamente piombati due club inglesi: stiamo parlando del Leicester, alla ricerca di incisività offensiva, ed il Brighton di De Zerbi.



LA RISPOSTA DEI VIOLA – Dopo le parole estive del direttore sportivo Daniele Pradè, che aveva fatto un vero e proprio all-in su Sottil, la risposta della Fiorentina era assai prevedibile: non se ne parla. La volontà del club è quella di far crescere ulteriormente il giocatore, per poi in futuro consegnargli le chiavi dell’attacco. Dopo anni tra alti e bassi adesso è arrivato finalmente il suo momento