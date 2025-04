Sottil, parla papà Andrea: "Sapeva che sarebbe stato difficile giocare al Milan. Riscatto? Ci pensiamo"

Quello di Riccardo Sottil al Milan è stato uno dei colpi last minute più sorprendenti della sessione invernale di calcio mercato. Sabato il classe '99 sfiderà il suo passato a Franchi e a proposito dell'imminente match, il padre del ragazzoha parlato a Radio Bruno: "Penso che per Riccardo saranno emozioni importanti, è arrivato a Firenze che aveva 16 anni... poi è arrivata questa occasione importante che abbiamo colto, ma sicuramente sarà un momento intenso. Come sta andando al Milan?, ma può solo che migliorare anche allenandosi in silenzio e tutti i giorni con giocatori di altissimo livello, respirando l'aria di Milanello. Riscatto? Ci stiamo pensando, Riccardo è molto sereno e determinato a far vedere il suo valore, mi è piaciuto negli sprazzi in cui è stato utilizzato."

- "Ho passato anni bellissimi a Firenze. Personalmente penso che la Fiorentina abbia una grandissima proprietà e una grandissima dirigenza. Rocco Commisso mantiene sempre la calma, ha una strategia aziendale eccezionale. C'è compattezza ora e c'era prima con Barone, protezione nei confronti dell'allenatore e una squadra competitiva a livello tecnico, aiutata da un ottimo mercato"