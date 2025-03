Prendendo l'A1 ci vogliono circa tre ore per percorrere il tratto fra Firenze e Milano. Strada che hanno percorso, in direzioni opposte, Riccardo Sottil e Yacine Adli. L'esterno è arrivato al Milan nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato mentre il francese si è accasato alla Fiorentina già nel corso di agosto. Entrambe le operazioni sono in prestito e, a oggi, c'è ancora da capire quale sarà il futuro di questi due calciatori.



SCAMBIO? - Secondo firenzeviola.it, resta ancora in piedi una possibilità in vista della prossima stagione che potrebbe rendere definitive entrambe le permanenze. Tutti e due i calciatori si trovano parcheggiati in prestito con un diritto di riscatto in favore della società in cui si trovano oggi. La curiosità è che per il riscatto di entrambi Fiorentina e Milan dovrebbero pagare una cifra che si aggira intonro ai 10 milioni. Ecco perché entrambi i club stanno ancora valutando la possibilità di scambiare alla pari il cartellino di entrambi i calciatori alla fine della stagione.

